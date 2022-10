Ex-jogador do PSG arrasa Al-Khelaifi: «Ninguém o respeita, é uma marioneta que foi posta ali»

Jérôme Rothen, antigo médio do PSG, teceu muitas críticas a Nasser Al-Khelaifi, presidente dos parisienses, frisando que desde que chegou ao clube, em 2011, a gestão do dirigente catari tem sido "um desastre"."Já está no PSG há dez anos e a sua gestão tem sido um desastre, seja relativamente a jogadores, treinadores, diretores desportivos... e agora continua. Soubemos que Luís Campos está muito irritado com a situação atual [do clube]. Nasser [Al-Khelaifi] é o responsável, não se pode esconder. Nunca fala, nunca faz nada", começou por referir Rothen no seu podcast 'Rothen s’enflamme'.E prosseguiu: "Na minha carreira, tive a sorte de conhecer grandes presidentes como Jean-Louis Campora [no Monaco]. Sabias que quando entravas no escritório dele, havia respeito e autoridade. Quando entrava no balneário, era como o barulho de uma mosca. Al-Khelaifi é uma marioneta que foi ali posta há uns anos quando os cataris chegaram ao PSG. Ninguém o respeita", rematou.