Ex-jogador do PSG 'arrasa' Neymar: «É uma criança mimada»

Édouard Cissé, antigo jogador francês, que vestiu a camisola do PSG entre 1997 e 2007, não gosta da atitude de Neymar. Em declarações ao jornal 'Le Parisien' o ex-defesa refere que o brasileiro não mostra em Paris o futebol que praticava no Barcelona.





"No Barça ele integrava um esquema. Tinha um jogo mais limpo, embora driblasse mais. A sua função era quebrar a defesa, fazer a diferença e passar a bola ao 'General' Messi. E fez isso tão bem que se tornou seu alter ego", considerou Cissé."Mas em Paris deram-lhe as chaves e deixam-no fazer o que quer. E dada altura perdeu-se. É um ótimo jogador, não há nada a dizer em relação a isso, mas transforma-se numa criança mimada e força tudo", acrescentou.O PSG, que esta época se reforçou com Messi e apresenta uma frente de ataque já conhecida como 'MNM' (Messi, Neymar e Mbappé), lidera o campeonato francês só com vitórias.