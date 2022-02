Foram a conta bancária de Neymar no Brasil e desviaram dinheiro: polícia já deteve um suspeito

A polícia de São Paulo deteve um homem por suspeitas de ter desviado cerca de 33,4 mil euros de uma conta de Neymar num banco do Brasil, gerida pelo pai do jogador do PSG. O dinheiro era retirado em pequenas quantidades e o futebolista canarinho não terá sido a única vítima.O visado é um funcionário de uma empresa que trabalhava com a entidade bancária e que alegadamente pertencia a uma quadrilha com mais uma dezena de pessoas. O indivíduo terá acedido à password de um companheiro para entrar nas contas dos clientes do banco e desviar pequenas quantidades de cada vez."Foi um funcionário de outra empresa. Há uma empresa que trabalha com o banco, eles tinham acesso às senhas e podiam fazer algumas movimentações bancárias. O rapaz que foi preso apropriou-se da senha do seu companheiro de sala e começou a fazer pequenos furtos nas contas de pessoas famosas, com poder aquisitivo alto e que supostamente não se aperceberiam dos valores em falta", explicou o diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, Fábio Pinheiro Lopes.O jogador do PSG já foi ressarcido pelo banco do dinheiro em falta.