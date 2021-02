Franceses arrasam Neymar pelas lesões e comparam: «Ronaldo e Messi não fazem festas com grande pompa»

As lágrimas de Neymar no momento em que sofreu a falta no jogo entre o PSG e o Caen, para a Taça de França, deixavam um mau prenúncio em relação à extensão da sua lesão. E os exames médicos confirmaram o prognóstico negativo. O brasileiro vai ficar afastado dos relvados durante um mês por causa de um problema muscular no adutor esquerdo e vai falhar com certeza o primeiro jogo com o Barcelona para a Liga dos Campeões.





É a mais recente lesão num histórico preenchido de problemas físicos desde que Neymar chegou ao Paris Saint Germain. Ainda que admita o azar recorrente do brasileiro, a imprensa francesa não perdoa mais uma lesão e refere que o seu histórico terá algo a ver com a sua conduta."Sério, diligente e rigoroso durante os treinos, o brasileiro crê, talvez com demasiada frequência, que o seu trabalho termina à saída da academia ou do estádio, mal acabam os treinos e os jogos", começa por explicar o ‘L’Équipe’, recordando ainda declarações recentes do internacional canarinho. "As festas são uma oportunidade para relaxar e disfrutar. É algo a que nunca renunciarei", afirmou Neymar a 31 de Janeiro.O ‘L’Équipe’ chega mesmo a fazer a comparação com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. "Outros grandes jogadores, Ronaldo e Messi por exemplo, não celebram o seu aniversário com grande pompa. Na semana que vem, os dois Bolas de Ouro vão poder defender as cores das suas equipas na Liga dos Campeões. Ao contrário de Neymar", escreve o diário francês.Desde que Neymar chegou a Paris, segundo o ‘As’, só esteve disponível em 103 dos 191 jogos em que podia ter ajudado o PSG.