Franceses dizem que Luís Campos contactou Mourinho para treinar PSG na próxima epóca

José Mourinho pode estar a caminho do PSG na próxima época. A informação é avançada esta sexta-feira por Santi Aouna, jornalista do 'FootMercato', que dá conta de que Luís Campos, diretor desportivo dos parisienses, contactou o treinador português. Até ao momento, não houve contactos oficiais entre o emblema da capital francesa e a Roma, clube com o qual o técnico luso tem contrato até junho de 2024.A mesma fonte lembra as boas relações entre José Mourinho e Luís Campos e ainda o facto de o técnico português poder reencontrar um antigo adjunto seu na cidade francesa. Trata-se de João Sacramento, com quem trabalhou no Tottenham e na Roma. Zinedine Zidane é outro nome associado à sucessão de Christophe Galtier, que parece estar cada vez mais fragilizado no clube.Entretanto,apurou junto de fonte próxima da estrutura de futebol do PSG que nem Mourinho nem outro treinador foi abordado por Luís Campos.