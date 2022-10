Franceses dizem que Luís Campos está a fazer de tudo para que Messi renove pelo PSG

O PSG está interessado em renovar o contrato de Messi até 2024 e, segundo avança o 'Le Parisien' esta segunda-feira, Luís Campos está a fazer todos os possíveis para garantir a continuidade do astro argentino no clube.Depois de uma primeira época de adaptação à equipa da capital francesa - 2021/22 -, em que apontou 11 golos e contribuiu com 15 assistências em 34 jogos, os números de Messi na presente temporada - 2022/23 - parecem indicar que 'La Pulga' está de volta à forma que, durante muitos anos, apresentou no Barcelona: já leva nove golos e 10 assistências em apenas 15 partidas.O 'Le Parisien' explica ainda que o acordo que o PSG pretende alcançar com Messi pode, caso as duas partes cheguem a bom porto, envolver um ano de contrato adicional, fazendo com que o argentino fique em terras gaulesas até 2025 - no entanto, este cenário trata-se apenas de uma possibilidade.Messi, recorde-se, chegou ao PSG em agosto de 2021 proveniente, a custo zero, do Barcelona, clube que representou durante mais de 20 anos.