Franceses dizem que Paris SG já abre a porta à saída de Mbappé

A uma semana do fecho do mercado de verão segue o impasse em torno de Kylian Mbappé. O avançado francês está no seu último ano de contrato com o Paris SG, está a pouco mais de quatro meses de poder assinar contrato com qualquer outra equipa e rejeitou a última oferta para a renovação do contrato.





Uma oferta, que segundo a RMC Sports, foi de cinco anos (mais um de opção), que lhe renderia um aumento considerável de salário, mas que o deixaria no terceiro posto da hierarquia dos mais bem pagos do plantel, atrás de Leo Messi e Neymar. Mbappé recusou-a, deixou claro a Leonardo que não estava satisfeito e colocou o PSG entre a espada e a parede. E agora, pela primeira vez em muito tempo, de França chegam informações de que o clube da capital poderia estar disposto a deixar o avançado de 22 anos sair.Ainda que não adiante grandes pormenores sobre essa possibilidade, a RMC Sports refere que tudo pode acontecer e que o Real Madrid estará mesmo a preparar a tal oferta para tirar o avançado da capital francesa. Se a mesma chegar e satisfizer as exigências do PSG, aí o mais certo é Mbappé não colocar grandes entraves, até porque a ida para Madrid é algo que lhe agrada. Ainda assim, por agora não houve qualquer abordagem e a tendência é que a mesma só surja perto do final do mercado. Houve, sim, uma abordagem recente, mas de um clube inglês.De acordo com a RMC Sport, o Paris SG não apresentará mais nenhuma oferta de renovação este mês, esperando pelo fecho do mercado para definir o que fazer a seguir. Se a tal proposta do Real Madrid não chegar, ou se a mesma for insuficiente, a ideia do clube será ir tentando convencer o jogador antes de janeiro, altura em que, como dissemos, o avançado poderá assinar por qualquer outro clube.Com a situação de Mbappé ainda em incógnita, o Paris SG está já a preparar um plano B e de acordo com a RMC Sports o alvo já está definido. Trata-se de Richarlison, avançado do Everton que é amigo de Neymar e que terá mesmo sido proposto pelo craque brasileiro à direção do clube. Segundo a emissora, os representantes do jogador já foram abordados e, a confirmar-se a eventual saída de Mbappé, será o brasileiro o seu sucessor.