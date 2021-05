Franceses dizem que PSG prepara próxima época com Messi mas tem alternativa em Inglaterra

O Paris Saint-Germain foi eliminado nas meias-finais da Liga dos Campeões e está em risco de não conseguir conquistar o tetracampeonato francês - está no 2.º lugar, a um ponto do líder Lille. Mas na capital francesa já se olha para a próxima temporada e o 'Le Parisien' revela, esta quinta-feira, que os planos do clube para 2021/incluem... Lionel Messi.





O craque argentino está em final de contrato com o Barcelona e continua com futuro em aberto, pelo que será a "estrela mundial" com que os parisienses pretendem reforçar o plantel às ordens de Mauricio Pochettino. De acordo com jornal francês, Leonardo, diretor-desportivo do clube, tem vindo a negociar com os empresários que passarão a representar Messi nos próximos meses, sendo que Neymar e Mbappé também são para manter, um cenário que os parisienses consideram "viável" mesmo com as regras do fair-play financeiro da UEFA.O 'Le Parisien' escreve, no entanto, que o Paris SG terá de convencer Mbappé a renovar contrato de forma a poder reunir o tridente ofensivo tão desejado. E caso Messi não aceite juntar-se ao clube, já existe uma alternativa bem definida: o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.Ainda segundo o 'Le Parisien', o PSG pretende reforçar duas posições específicas: lateral-direito e médio-centro. Na primeira opção o principal alvo é Serge Aurier, do Tottenham. Já para o 'miolo' surgem Georginio Wijnaldum (Liverpool) e o jovem francês Eduardo Camavinga (Rennes).