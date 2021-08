Franceses loucos com a estreia de Messi: já não há bilhetes e disparam pedidos de acreditação

A perspetiva de que Lionel Messi poderá fazer o seu primeiro jogo com o PSG no próximo domingo, frente ao Reims, está a gerar enorme expectativa em França. Embora Mauricio Pochettino não tenha confirmado a presença do argentino naquela partida fora de portas, a verdade é que toda a gente aposta que a estreia do craque vai mesmo acontecer nesse jogo.





Alexandre Jeannin, responsável pela venda de bilhetes do Reims, confirmou ao 'L'Équipe' que os 20.564 ingressos disponíveis para a partida esgotaram há 10 dias. As vendas começaram a 'acelerar' mal foi anunciada a saída de Messi do Barcelona para o PSG."No fim de semana anterior à oficialização do Messi vendemos tantas entradas (6 mil) em quatro dias como em três semanas. Para os jogos com o PSG ou o Marselha normalmente esgotamos as entradas apenas na semana do jogo, mas desta vez foi diferente."A procura de bilhetes não foi feita apenas por franceses. O clube recebeu pedidos "do Chile, da Coreia do Sul, da Tailândia, da Índia e do Egito". Os ingressos chegam a custar 400 euros no mercado negro.Mas não é só ao nível da venda de bilhetes que se regista forte adesão, pois o clube tem recebido também um elevado número de pedidos de acreditação. Mais de 120 jornalistas já solicitaram acesso ao estádio para assistir à estreia de Messi, muitos deles provenientes de meios de comunicação estrangeiros."O recorde de jornalistas num jogo do Reims aconteceu a 2 de março de 2013. O Beckham fazia o seu terceiro jogo com o PSG, na equipa também estava o Ibrahimovic. Nesse dia tivemos 113 no total, incluindo fotógrafos", contou Alexandre Audabram, da União de Jornalistas Desportivos de França.