Franceses revelam contrato que Paris SG se prepara para oferecer a Messi

Confirmada a saída do Barcelona, Leo Messi parece estar destinado a rumar ao Paris SG e a curiosidade atual passa essencialmente por saber que as condições do contrato que os franceses irão oferecer ao argentino ex-Barcelona. O 'L'Equipe' este sábado levanta um pouco a ponta do véu, revelando que no domingo haverá uma reunião decisiva entre as duas partes, na qual os parisienses colocarão em cima da mesa um vínculo válido por três temporadas (a terceira será opcional), nas quais o craque argentino irá auferir um salário anual de 40 milhões de euros.





Um valor elevado, que fará La Pulga ser o mais bem pago do plantel - acima de Neymar -, mas que é bem inferior ao que terá sido proposto informalmente pelo PSG no verão passado. Por outro lado, mesmo sendo inferior ao que foi colocado como possibilidade no passado, este vínculo dos parisienses cumpre um pedido expresso de Messi: uma duração de pelo menos dois anos.Note-se, por fim, que sendo inferior ao apresentado em 2020/21 pelo PSG, este contrato será sempre superior aos 35 milhões que o Barcelona estava disposto a pagar antes do acordo entre as partes tem caído por conta da impossibilidade financeira do clube catalão.Neste tema as informações são várias e há também a destacar aquela que vem de Espanha, onde o 'Mundo Deportivo' revela que o referido contrato contará com um prémio de assinatura milionário, na ordem dos 30 milhões de euros. Quer isto dizer que, somando pelo menos dois anos mais este prémio, Messi irá encaixar 100 milhões.Apesar do PSG estar na dianteira, o 'Sport' revela que o Inter Milão ainda poderá entrar em cena para convencer o craque argentino. Nesse caso tudo dependerá de uma eventual saída de Romelu Lukaku (pretendido pelo Chelsea), que caso deixe o clube abrirá espaço no plantel e na folha salarial para uma investida junto do argentino de 34 anos.