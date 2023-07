Futuro de João Félix ligado a Neymar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O destino de João Félix está ligado... ao de Neymar! O avançado português do Atlético Madrid é, segundo o ‘As’, um dos principais alvos do Paris SG se se efetivar a saída do astro brasileiro, cujo vínculo é válido até 30 de junho de 2025.

Luis Enrique ainda não é oficialmente treinador do Paris SG – nem o será enquanto não ficar resolvida a rescisão contratual de Christophe Galtier –, mas já tem vindo a trabalhar na sombra nos últimos dias. Um dos jogadores de que gosta é João Félix, que está contratualmente ligado ao Atleti até 30 de junho de 2027, mas não quer ali jogar por o seu futebol ser pouco compatível com a filosofia de Diego Simeone.

O problema reside no facto de Neymar – desempenha uma função idêntica ao português – auferir anualmente mais de 56 milhões de euros brutos. Para que João Félix entre, Neymar terá de sair, o que não se afigura logicamente fácil, a menos que surja (e ele aceite) uma proposta da Arábia Saudita. Além disso, o atacante sul-americano é igualmente apreciado por Luis Enrique, que o dirigiu no Barcelona entre 2014 e 2017.

João Félix não está muito interessado em regressar ao Atlético Madrid, após o pouco frutuoso empréstimo ao Chelsea, mas a verdade é que esse é, neste momento, o cenário mais ‘palpável’. Se não resolver a questão rapidamente, o internacional português terá de apresentar-se às ordens de Diego Simeone a 10 de julho, dia estipulado para o regresso dos jogadores que atuaram pelas seleções em junho.