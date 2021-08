Futuro de Mbappé anunciado na segunda-feira

Kylian Mbappé vai finalmente quebrar o silêncio sobre o seu futuro no clube francês. De acordo com a 'Gazzeta Dello Sport', o jovem não terá ficado muito satisfeito com a contratação de Lionel Messi e fará um anúncio na próxima segunda-feira (dia 16) sobre o seu futuro.





Após a chegada de Messi à equipa parisiense criou-se um suspense em torno da possibilidade do atacante francês abandonar o clube. Apesar das declarações do presidente do Paris SG, que afirmou que Mbappé já não tem razões para sair do clube, o jornal italiano diz que o jovem de 22 anos gostaria de ter maior protagonismo no centro de um projeto desportivo.O jovem anunciará a sua decisão aos responsáveis do clube francês na segunda-feira, numa decisão que promete criar muito alarido e atenção por parte dos grandes clubes europeus.