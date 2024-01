Futuro de Renato Sanches pode passar pelo Besiktas de Fernando Santos

A 'devolução' de Renato Sanches por parte da Roma ao PSG este mês é praticamente uma certeza e o 'L'Équipe' garante que o campeão francês não conta reintegrar o internacional português no seu plantel. A solução passará por uma nova cedência, que pode passar pelo Besiktas.Segundo aquele jornal, o clube turco, que vai ser treinado por Fernando Santos, sondou o PSG no sentido de discutir a possibilidade de um empréstimo até ao final da época.Renato Sanches tem acumulado lesões desde que chegou à Roma, no verão do ano passado, e não tem estado entre as primeiras opções de José Mourinho.