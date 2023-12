Gabriel Moscardo a caminho do Paris SG

Gabriel Moscardo apenas disputou 25 jogos pela equipa principal do Corinthians, mas aquilo que mostrou foi suficiente para que o Paris SG não esperasse mais tempo e avançasse já para a sua contratação. Segundo a imprensa brasileira, o acordo ainda não está fechado, mas o presidente do Corinthians já dá a saída do jovem médio, de 18 anos, como praticamente certa."É um jogador com pouco tempo no profissional, gostaria que permanecesse muito mais, sempre disse na campanha que a atletas formados em casa seria a nossa terceira receita. Estamos a trabalhar para que sejam pontuais. Mas infelizmente chegou [ao fim] o ciclo, a cabeça dele também já está fora, demos liberdade para ele escolher, que seja feliz. Está a caminhar para isso", disse Augusto Melo, em declarações à Rádio Bandeirantes.Ao que tudo indica, o PSG pagará 22 milhões de euros pelo jovem médio, que tem um perfil bastante similar ao de Ugarte.