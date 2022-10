PSG encaixa três golos e Galtier arrasa defesa: «Vi desinteresse e demasiados erros»

O PSG somou este sábado, frente ao Troyes, a terceira vitória consecutiva na Ligue 1 (4-3) , num jogo em que apesar do triunfo, o treinador Christophe Galtier deixou muitas críticas à defesa, frisando mesmo que sentiu os jogadores "desinteressados"."Se sofres três golos na Liga dos Campeões tens poucas probabilidades de ganhar. Não sei se foi pela hora [do encontro, que se disputou às 16h00] ou por termos jogado a meio da semana, mas entrámos muito mal. Todos pensaram muito mais em jogar para atacar e não pode ser assim", começou por referir.E acrescentou: "É preciso equilíbrio. Vi desinteresse, demasiados erros e má colocação na bola parada. É preciso trabalhar para consertar esses erros. Não podemos dar tanta esperança ao adversário com o potencial ofensivo que temos. Se forem sempre precisos quatro golos para ganhar...".Refira-se que Vitinha foi o único português que atuou de início no PSG. Renato Sanches e Nuno Mendes entraram em campo nos minutos finais.Com este resultado, o PSG segue na liderança da Ligue 1 com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o Lens.