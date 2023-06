Galtier confirma saída de Messi do PSG: «Treinei o melhor jogador da história»

Christophe Galtier, treinador do PSG, confirmou esta quinta-feira que Lionel Messi vai deixar o clube francês no final da época. Sábado, diante do Clermont, o argentino vai realizar o seu último jogo no Parque dos Príncipes."Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Esta será a sua última partida no Parque dos Príncipes. Atrevo-me a esperar que seja recebido da melhor maneira possível. Este ano foi um elemento importante, sempre disponível", explicou o técnico, sujo futuro no clube está também indefinido.Messi foi muito criticado pelos adeptos esta época e Galtier espera que no último jogo o craque tenha uma despedida condigna. "Não acho justificados os comentários ou críticas. Quando se tem uma temporada com um Mundial pelo no meio e acabas com estatísticas de 21 golos e 20 assistências ao serviço da equipa... Foi um grande privilégio acompanhá-lo ao longo da temporada", acrescentou o técnico.Messi tem em mãos uma proposta milionária do Al Hilal, da Arábia Saudita, e outra do Inter Miami, da MLS, que pressupõe uma época no Barcelona, antes de rumar aos Estados Unidos em definitivo, em 2024.