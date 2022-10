Galtier diz que Messi vai regressar aos treinos dois dias antes do jogo com o Benfica

Christophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain, revelou esta sexta-feira que Lionel Messi irá regressar aos treinos no domingo de manhã, colocando assim de fora a hipótese de o internacional argentino poder falhar o segundo duelo contra o Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Sim, claro que existirão algumas alterações na equipa. Mas é assim que tem de ser. A deslocação a Reims é curta, por isso vamos de autocarro para lá. Quanto aos jogadores, há algumas baixas por lesão. Nuno Mendes lesionou-se contra o Benfica. Leo Messi pediu-me para sair [no jogo contra o Benfica] com um problema nos gémeos e não estará disponível para amanhã. Mas vai regressar aos treinos no domingo de manhã. O Mbappé está com dores de garganta. Treinou no ginásio hoje mas vai estar entre os convocados para amanhã", disse o técnico dos parisienses, em declarações aos meios do clube pouco antes da conferência de imprensa de antevisão à partida deste sábado frente ao Reims.





Recorde-se que, horas antes, o clube francês havia comunicado que Lionel Messi