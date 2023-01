Galtier e o regresso de Messi ao PSG: «Ficou emocionado com a celebração»

Christophe Galtier confirmou esta quinta-feira que Messi não vai jogar amanhã diante do Châteauroux, para a Taça de França. O treinador do PSG abordou ainda o regresso do argentino após a conquista do Mundial'2022."Messi treinou ontem e hoje, mas não vai jogar amanhã. Estamos a garantir que está pronto para o próximo jogo. Faremos um balanço. Vou estar muito atento ao que ele me disser, mas queremos que esteja disponível para o próximo jogo [com o Angers]. Era importante para ele ser aplaudido por todos os jogadores no centro de treinos. Ficou emocionado com esta celebração", revelou o técnico na conferência de imprensa de antevisão à partida."Vamos ver no próximo jogo, mas ele não pediu nem exigiu uma celebração no Parque dos Príncipes. Só espero que seja ovacionado pelos adeptos, não razão para não o fazerem", acrescentou.Galtier confirmou ainda que Keylor Navas será titular no encontro de amanhã, que será "uma oportunidade para alguns jovens terem mais minutos" e admitiu que a ausência de Neymar "foi planeada" em conjunto com a equipa médica do clube, de forma a possibilitar ao internacional brasileiro recuperar da entorse do tornozelo, sofrida no Mundial. "Não vai jogar contra Châteauroux, mas volta no próximo jogo", confessou.O treinador do PSG abordou ainda o facto de Mbappé ter ido de férias para Nova Iorque e o facto de ter sido aplaudido durante um jogo de basquetebol, a que assistia nas bancadas. "Vi o que aconteceu em Nova Iorque num jogo de basquetebol e é muito estranho. Devemos valorizar o facto de termos Kylian no nosso clube e em França. Mudou? Não. Quer voltar a jogar de novo. Penso que, por ser inteligente e que impressiona rapidamente, deve perceber que a forma como é visto mudou. Isso não deve aumentar a pressão sobre ele, ainda que seja capaz de assumi-la. O Kylian que temos diariamente é o mesmo do início da época", frisou.