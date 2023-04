Galtier e os assobios dos adeptos do PSG a Messi: «É um jogador que dá muito»

Adeptos do PSG assobiam Messi durante o anúncio das equipas no Parque dos Príncipes Adeptos do PSG assobiam Messi durante o anúncio das equipas no Parque dos Príncipes

Christophe Galtier não gostou de ouvir os adeptos do PSG assobiarem Lionel Messi quando o nome argentino foi anunciado no estádio antes do jogo com o Lyon, que os parisienses perderam em casa, por"Parece-me, e isto é uma opinião muito pessoal, que os assobios são muito duros porque o Leo é um jogador que dá muito. Deu muito na primeira parte desta temporada, assistiu e marcou, mas também ajudou os companheiros a levar mais perigo às balizas adversárias", explicou o treinador francês.Depois, comentou a atuação de Messi no jogo com o Lyon: "Tentou, teve êxito em algumas coisas, em algumas situações", explicou, discordando de um jornalusta, que considerou que o argentino teve uma exibição "fantasma". "Fantasma? Não partilho da sua opinião. Quando é preciso dar a volta a uma situação o Leo é capaz de entregar a bola em condições para fazer um passe decisivo ou marcar, num golpe de génio. Nunca pensei substituí-lo."Galtier explicou o que correu mal neste jogo com o Lyon: "Falta-nos um pouco de orgulho. Fomos empurrados pelo nosso público até ao último minuto, mas falta-nos capacidade de reação. Temos de ser mais consistentes."