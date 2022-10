Galtier fartou-se da polémica Mbappé: «Isto é irritante!»

No domingo o Parque dos Príncipes vai receber um dos maiores jogos do futebol francês - entre Paris SG e Marselha -, mas a conferência de imprensa de Christophe Galtier acabou por passar praticamente ao lado do que poderá acontecer nas quatro linhas. Especialmente quando na capital tanto se fala sobre Kylian Mbappé e o seu alegado desejo de deixar o clube no inverno. Ora, o técnico foi naturalmente questionado sobre isso e a forma como reagiu diz tudo do seu desagrado."Durante estas conferências de imprensa temos de falar durante uns 10 ou 15 minutos e apenas passamos um desses minutos a falar sobre futebol. Só falamos de coisas que nada têm a ver com o jogo. O que quer que eu diga, vocês não acreditam, porque escrevem o total oposto. Quando digo que um jogador esteve bem, que se dão bem, que são profissionais, isso já não interessa. As outras coisas é que são escritas. Não estou aqui para comentar esses rumores", começou por dizer o técnico."Todos os dias, quando vou para casa, estou sempre convencido de que algo novo estará a acontecer na imprensa. É algo único nesse sentido, mas não o sinto como pressão para mim. É apenas irritante. Pessoalmente, irrita-me não falarmos de futebol e do meu trabalho. Se falei com o Kylian sobre esse rumor? Não. Vejo-o muito empenhado na preparação do jogo. Estou satisfeito e orgulhoso destes jogadores, por isso, por favor, escrevam isso e vamos falar de futebol"."Todos têm de estar preparados para o jogo. Não vou comentar sobre essas coisas. Os meus jogadores estão totalmente focados na preparação do jogo desde o duelo com o Benfica na Champions. É o c... do pináculo do futebol francês e não queremos falar do jogo! Deixem-me acreditar que, quando começarmos a ter jogos importantes, nos vamos começar a importar em falar de futebol. É um duelo de topo da tabela, estamos imbatíveis e o Marselha acabou de ganhar dois jogos na Champions", elencou.