Galtier insatisfeito após empate com Reims: «Muitos jogadores não estão ao nível deles neste momento»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O PSG empatou (1-1) com o Reims este domingo e continua sem deslumbrar neste início de ano civil. A equipa de Christophe Galtier só venceu um dos últimos quatro jogos para a Ligue 1 e o técnico francês apontou o dedo às exibições a nível individual de alguns jogadores desde o regresso à competição pós-Mundial'2022."Vamos continuar a trabalhar, mas também a conversar. Eu sou responsável por estas exibições fracas, mas também há exibições individuais. Muitos jogadores não estão ao nível deles neste momento. Estamos a deixar-nos ir? Desde o Mundial, não podemos estar satisfeito", referiu o treinador dos parisienses, citado pela 'RMC Sport', após o encontro."Quando se é treinador, não se pode ficar satisfeito com estes resultados e estas exibições, tanto coletivas como individuais. Falo com os meus jogadores todos os dias. Esta semana trabalharam bem, mas não se viram em campo, em especial durante a 1.ª parte. Há decisões que têm de ser tomadas, porque caímos numa zona de conforto de onde é difícil sair. Temos de dar um abanão em nós próprios", acrescentou.