Galtier: «Passámos do título de campeão no sábado para um despertar doloroso no domingo»

Christophe Galtier confirmou que não haverá festa no Parque dos Príncipes sábado, no último jogo do PSG em casa na Ligue 1. No clube, explica o treinador, não há espírito para celebrações depois do acidente sofrido por Sergio Rico, guarda-redes espanhol dos parisienses que se encontra hospitalizado em Sevilha, na sequência de uma queda de um cavalo."As notícias do Sergio são as que obtemos através dos comunicados de imprensa do hospital de Sevilha. O nosso médico está em contacto constante com a família e com o corpo médico que o acompanha. Não temos mais informações", começou por dizer o treinador sobre o jogador, que sofreu um traumatismo cranioencefálico domingo de manhã, depois de na véspera se ter campeão de França com o PSG, em Estrasburgo."Compreendam, não haverá festa, foi uma semana muito difícil para nós. Estamos todos afetados porque passámos do título de campeão de França no sábado para um despertar mais do que doloroso na manhã de domingo. Ele teve um grave acidente, estamos todos afetados, tentámos fazer o melhor possível para mudar o nosso pensamento através dos treinos, que em nada lembraram a preparação para um jogo... Estamos muito unidos, focados em enviar muitas vibrações positivas e energia ao Sergio, à sua mãe, à sua mulher e parentes", acrescentou Galtier.