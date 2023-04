Galtier sob proteção especial após quase cinco mil ameaças de morte

A viver uma temporada que não está a encher as medidas dos responsáveis do Paris SG, Christophe Galtier viu-se esta terça-feira envolvido numa polémica que está a dar que falar e que levou, inclusivamente, o técnico de 56 anos a ser colocado sob proteção especial por ordem do próprio clube da capital.Tudo porque, na sequência das acusações de ser racista e de ter atitudes discriminatórias , o treinador foi alvo de quase cinco mil ameaças de morte, desde chamadas a mensagens, segundo adianta a RMC Sport, o que colocou desde logo em alerta a direção do Paris SG para a necessidade de proteger o técnico e também a sua família.Em causa estão as palavras de Julien Fournier, antigo dirigente do Nice, que terá garantido aos proprietários do Nice que o atual treinador do Paris Saint-Germain não poderia "ter tantos negros e muçulmanos na equipa". Galtier respondeu, ao 'L'Équipe', dizendo que "tomou conhecimento com espanto de comentários insultuosos e difamatórios", prometendo "agir legalmente".