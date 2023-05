Galtier sobre a suspensão do PSG a Messi: «Fui informado e obedeço»

Christophe Galtier foi esta sexta-feira confrontado com a suspensão de Lionel Messi por parte do PSG, depois de o argentino ter viajado para a Arábia Saudita no início da semana, sem autorização do clube. O treinador disse apenas que foi informado da decisão."Fui informado no início da semana pela direção da decisão tomada de suspender o Leo. Assim que soube, tomei a responsabilidade de não comentar", explicou o técnico na antevisão do jogo de amanhã, com o Troyes. "Não tomei a decisão. Fui informado e obedeço."E será que o treinador volta a contar com Messi esta época? "Veremos o que acontece quando o Leo voltar. É claro que vai haver uma discussão com no clube, mas o Leo também é o principal interessado".Galtier condenou, por outro lado, a atitude dos adeptos que, depois da derrota do fim de semana, com o Lorient, e o sucedido com Messi, foram à casa do argentino, bem como à de Neymar, insultar os jogadores. "Há que ter cuidado com isto, com a privacidade das pessoas. Posso entender a raiva e a desilusão dos adeptos. Posso entender que o demonstrem no local de trabalho, aqui ou depois de um jogo no Parque dos Príncipes. Mas não aceito que possamos ir à casa das pessoas. A sociedade ficou louca e perigosa."