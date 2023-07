Giannis Antetokounmpo pede ao Al Hilal para levá-lo e esta foi a reação de Mbappé

A proposta de 700 milhões de euros do Al Hilal para Kylian Mbappé está a marcar o dia futebolístico. O PSG aceitou a oferta de 300 M€ - um valor recorde - para vender o internacional francês e a dúvida agora está em saber se este aceita ir para a Arábia Saudita. O salário nunca visto na história do desporto está naturalmente a mexer com muita gente, um deles alguém que já atingiu o estrelato - e certamente uma boa 'almofada' financeira - na respetiva modalidade. Falamos do basquetebolista Giannis Antetokounmpo, que até fez um 'apelo' ao clube saudita."Podes levar-me, Al Hilal. Sou parecido com o Kylian Mbappé", escreveu o astro dos Milwaukee Bucs, acompanhando o texto com uma fotografia sua a condizer no Twitter. Uma publicação que mereceu um comentário de... Mbappé. O internacional francês 'retweetou' com uma série de emojis a chorar a rir, no que acaba quase por constituir uma primeira reação à proposta astronómica que recebeu.