Gonçalo Ramos já fala como jogador do Paris SG: «Grande orgulho e imensa felicidade»

Gonçalo Ramos já fala como jogador do Paris Saint-Germain. Ao site oficial dos franceses, o avançado português assumiu-se muito satisfeito pela mudança e apelidou os gauleses como "um dos maiores clubes do mundo"."É com grande orgulho e imensa felicidade que me junto ao Paris Saint-Germain. O PSG é um dos maiores clubes do mundo, com um dos melhores planteis", disse o ex-Benfica, que inicialmente será cedido pelas águias ao clube francês