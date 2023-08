Gonçalo Ramos: «Quando queres ter sucesso num clube como o Paris SG, tens de aceitar a pressão»

Anunciado na segunda-feira como reforço do Paris SG , Gonçalo Ramos deu esta tarde uma mais alargada entrevista aos meios de comunicação do clube francês, na qual se mostrou entusiasmado e com vontade de mostrar serviço. O avançado ex-Benfica revela ainda que a presença de quatro portugueses no plantel do PSG (Danilo, Vitinha, Nuno Mendes e Renato Sanches) acabou por ser muito importante na sua escolha."A presença deles assumiu um papel importante. Já percebi a estima que têm pelo clube, o que quer dizer que se sentem bem aqui. É importante para mim neste passo ter compatriotas que possam ajudar a adaptar-me. Há também brasileiros, isso também me ajudará", assumiu o avançado português, para quem o "pacote completo" foi essencial na escolha do novo desafio: "O Paris SG é um dos maiores clubes do mundo, com um dos melhores plantéis. Tem um treinador que eu conheço, que todos conhecem. Todos esses fatores ajudaram a tomar a decisão".Por outro lado, Gonçalo Ramos assume-se entusiasmado por "conhecer uma nova liga e alargar horizontes" e deixa claro não ter medo da pressão. "Gosto de sentir a pressão. Quando queres ter sucesso num clube como o Paris SG, tens de aceitar a pressão e saber como lidar com ela. Tens de usá-la para te motivares, é algo positivo."Quanto a objetivos, Gonçalo Ramos assume que do ponto de vista coletivo a vontade de "ganhar todos os troféus" e, no individual, passa por ajudar o máximo a equipa com os seus golos. "Sou um jogador que lê bem o jogo. Dou tudo em campo, sempre. Posso marcar golos, mas não apenas isso. Vou adaptar-me ao jogo dos meus colegas e sei como me envolver no jogo para dar o meu melhor".