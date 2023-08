Gonçalo Ramos quer fazer história como Pauleta: «Espero ultrapassá-lo em golos»

Pauleta é uma lenda do Paris SG e Gonçalo Ramos não esconde a vontade de conseguir chegar ao mesmo estatuto no clube da capital francesa. O primeiro objetivo assumido do jovem avançado português é ultrapassá-lo em golos - os 109 que durante largos anos fizeram do açoriano o maior goleador da história do clube -, uma 'paixão' que ambos partilharam ao longo da carreira, como o próprio refere em entrevista ao Canal+."Parecido com Pauleta? Acho que sim, porque ele fazia muitos golos e eu também faço muitos golos. Gosto de ser associado a uma lenda do clube, que foi capitão aqui, fez muitos jogos, marcou muitos golos, espero ultrapassá-lo em golos", desejou o jovem avançado, que foi 'desafiado' pelo jornalista a repetir aquilo que Pauleta fazia regularmente: marcar ao Marselha. "Tenho de fazer igual", disse, a sorrir.Numa curta entrevista, Gonçalo Ramos aproveitou também para apresentar as suas credenciais. "Sou um avançado, que quer muito marcar golos. E espero que isso aconteça. Sou trabalhador, jogador de equipa. Gosto de participar no jogo todo, mas quando é o momento de aparecer para matar e para fazer golo, tenho de lá estar".Voltando atrás, ao Benfica, o avançado de 22 anos assume que a última temporada foi importante na sua evolução. "O facto de ter jogado, de ter muitos minutos, dá-me logo confiança. E torna-me logo num jogador diferente. E somar golos aos minutos de jogo, ajuda ainda mais. Sou um jogador super confiante".A conhecer uma nova realidade, Ramos confessa que, mais do que ansiedade por viver em Paris, está "curioso". "Porque é tudo novo. Colegas, treinador, instalações, cidade nova, isso é a maior incógnita. Só estava habituado a Portugal e Lisboa, agora venho para Paris que não tem nada a ver. Muito maior, tudo diferente. Acho que será boa experiência". Uma experiência que, apesar da distância física para Portugal, o manterá sempre bem ligado ao nosso país. "Em qualquer rua de Paris encontra-se um português ou alguém que fala português. É impossível sair à rua sem encontrar portugueses", apontou desde já.Questionado sobre o peso dos 80 milhões de euros (65M€+15M€), o dianteiro desvaloriza. "É só um número. O que interessa para mim é onde eu estou e o que posso fazer. O resto para mim não me diz muito".A fechar, Gonçalo Ramos explicou a sua opção e assumiu que tudo serviu para convencê-lo. "Sempre gostei muito da ideia, mas depois do presidente e do diretor falarem comigo, depois de saber a opinião do mister... Para além disso, o facto do projeto ser muito bom, foi só a ponta final para eu abraçá-lo", explicou, antes de apontar objetivos coletivos. "Ganhar todos os títulos possíveis. Campeonato, Taça, Champions. Não é fácil, mas é o objetivo. Num clube como este temos de olhar para todos os títulos".