Guarda-redes do PSG sofre traumatismo cranioencefálico após queda de cavalo

A imprensa da Andaluzia avança este domingo que Sergio Rico, guarda-redes do PSG, sofreu uma grave queda de um cavalo em Huelva, que resultou num traumatismo cranioencefálico.O jogador de 29 anos, natural de Sevilha, foi transportado de helicóptero para o Virgen del Rocío, em Sevilha, onde se encontra internado.Segudo o 'El Mira', o futebolista caiu do cavalo, bateu com a cabeça e o seu estado "é grave", tendo sido entubado.