Há um miúdo no Paris SG que deixa Henry de boca aberta: «Este rapaz não tem limites»

O futebol francês tem dado nos últimos anos vários talentos, mas há um que neste momento se destaca dos demais. Warren Zaïre-Emery, de apenas 17 anos, já é titular no meio campo do Paris SG e tem recolhido elogios de todos os quadrantes por conta da qualidade que vai apresentando. O mais recente surgiu por parte Thierry Henry, atual selecionador de Sub-21 francês, no espaço de comentário dos jogos da Liga dos Campeões no canal CBS Sports."A forma como o Warren Zaïre-Emery está a jogar, é normal tentar dar show aos 17 anos. Mas em St. James Park ele era o único que estava seguro de si. Tem estado brilhante. O céu é o limite. Nunca vi um jogador assim jovem ser tão maduro. Normalmente tens jovens que fazem a diferença como avançados. Mas quando jogas no meio, numa equipa com o Paris SG, tens de te ajustar. É raro encontrar um jogador tão jovem naquela posição", elogiou, durante o CBS Sports Golazo.De resto, Henry lembrou quando trabalhou com o jovem nos Sub-21 franceses e a razão que o levou a dar o estatuto de capitão, mesmo tendo o jovem somente 17 anos. "Dei-lhe a braçadeira porque queria ver se ele tem o que falta. Sei que é bom fisicamente, é forte, pode correr, pode passar, pode parar um contra-ataque. Quero saber se ele também pode parar um jogador com base no diálogo. Dei-lhe a braçadeira para saber se ele pode dirigir-se à equipa e falar. Foi a minha forma de ver se ele podia fazer isso e, acreditem em mim, ele pode fazê-lo. Este rapaz não tem limites".