Num plantel recheado de estrelas, o Paris SG normalmente deposita a sua confiança em Leo Messi e Neymar na hora de cobrar livres diretos, mas há um novo candidato ao 'trono'. Autor de um grande golo no recente confronto entre Marrocos e Malawi - que valeu o apuramento marroquino para os quartos-de-final da CAN'2022 -, o ala direito Achraf Hakimi 'ofereceu-se' para assumir tal responsabilidade também no clube e a brincar até disse que vai falar com os dois craques."Em Paris temos imensos jogadores que podem bater livres. Temos o Messi, o Neymar, o Mbappé... Vou tentar, mas será difícil. Vou falar com eles quando voltar a Paris. Mas por agora estou focado na seleção e depois disso veremos o que acontece em Paris", disse o marroquino de 23 anos, que nas redes sociais foi elogiado precisamente pelo colega de equipa Mbappé: "Achraf Hakimi. O melhor lateral direito do Mundo."