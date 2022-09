Hamraoui fala em 'meses de sofrimento' e lembra agressões com barras de ferro: «O objetivo deles era simples...»

Horas depois de Aminata Diallo ter sido formalmente acusada por agressão à companheira do PSG Kheira Hamraoui , esta última recorreu, "após meses de longo sofrimento", às redes sociais para explicar tudo o que aconteceu na noite de 4 de novembro de 2021, quando foi atacada por vários indivíduos, que lhe bateram com barras de ferro."Depois de longos meses de sofrimento, decidi quebrar o silêncio. Jamais vou esquecer o que aconteceu a 4 de novembro de 2021. É algo que me assombra dia e noite. A noite que mudou a minha vida pessoal e profissional, a minha vida enquanto mulher e futebolista", começou por referir.E prosseguiu, explicando o que aconteceu: "Forçaram-me a sair do carro e agrediram-me com barras de ferro, visando principalmente os membros inferiores. Naquela noite, o objetivo deles era simples: acabar com a minha carreira, tirando as minhas ferramentas de trabalho. Após esta experiência traumática, que se tornou numa absoluta injustiça, fui vítima de uma cabala mediática com o objetivo de manchar a minha imagem e a minha vida privada. Eu sou uma vítima. Após vários meses das agressões, continuo a ser injustamente insultada. Este é, certamente, um dos períodos mais difíceis da minha vida enquanto mulher e enquanto desportista. Nunca esquecerei os momentos de dor por que passei, assim como aqueles pelos quais a minha família passou. O meu objetivo sempre foi ser jogadora profissional de futebol, respeitando o público e as minhas colegas. Espero, com todo o coração, ser capaz de cumprir esse meu sonho de criança. É essa a minha ambição, por mim e pelo meu país", rematou.Aminata Diallo, recorde-se, está a ser acusada pelo Ministério Público francês de associação criminosa e atos de violência agravados, por estar alegadamente envolvida no ataque a Hamraoui.