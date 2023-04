Henry condena assobios a Messi e atira: «Gostava de vê-lo acabar no Barcelona»

Mais um jogo do Paris SG em casa, mais um momento aproveitado pelos fãs do clube da capital - principalmente a claque - para visar Leo Messi com assobios. Uma situação que se repete há algumas semanas e que este domingo, antes do duelo com o Lyon, levou Thierry Henry a deixar uma espécie de conselho ao avançado argentino."Gostava de vê-lo acabar a carreira no Barça, é o meu desejo. Não estou a dizer se devia ou não deixar o PSG. Fico feliz por vê-lo na Liga francesa. Mas os assobios não ajudam. 13 golos, 13 assistências... Estamos a falar do melhor jogador do Mundo, ok?", frisou à Amazon Prime Video o antigo avançado francês, que em seguida abordou novamente o regresso de La Pulga aos catalães.Aí, Henry explica-se: "Tem a ver com o amor ao jogo, por aquilo que fez por esse clube. Não saiu como devia ter saído. É algo que ainda me incomoda, tal como acredito que ainda o incomode a ele".