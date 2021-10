Henry e o momento de Messi no PSG: «Não diria que está triste, mas vejo-o muito isolado»

Os primeiros meses de Messi no PSG não têm sido fáceis. O argentino voltou a não conseguir fazer a diferença no clássico contra o Marselha (0-0) e gerou várias opiniões. Thierry Henry, antigo colega de equipa do avançado no Barcelona, frisa que o astro está "isolado", uma vez que a equipa se foca em "jogar para Mbappé".





"Está isolado, não toca muito na bola. Não diria que está triste, mas vejo-o muito isolado", começou por dizer, explicando o porquê de achar que a presença do argentino não está a ter tanto impacto."Prefiro vê-lo a jogar no centro. Não creio que consiga fazer a diferença pela direita. Voltar para o centro pode dar-lhe ritmo. É preciso encontrar uma solução para que eles (Messi, Neymar e Mbappé) possam jogar juntos. Não tenho os dados exatos a nível tático, mas [na direita] tem menos impacto. Tem participado com pouca frequência", frisou.Henry considerou ainda que Mbappé tem sido a estrela de uma equipa que não funciona com "mais de um piloto"."Messi não fala muito, ele faz isso com a bola. Neste momento, a equipa pertence ao Kylian [Mbappé]. É ele quem faz o PSG brilhar. A bola procura-o mais. Se houver mais de um piloto, a equipa não pode jogar, e nesta equipa há muitos. Não estão a jogar ao mesmo ritmo", rematou.O PSG ocupa, nesta altura, a primeira posição do campeonato francês, com sete pontos de vantagem para o segundo classificado, o Lens. Na Liga dos Campeões, os parisienses lideram um grupo com Manchester City, Club Brugge e Leipzig.