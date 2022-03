Henry sai em defesa de Messi: «Sem ele o Paris SG não conseguiu criar nada»

Thierry Henry deixou muitas críticas aos adeptos do Paris SG, na sequência da pesada derrota que os parisienses sofreram este domingo em casa do Monaco (0-3) para a Ligue 1. O antigo avançado gaulês considerou ainda que a equipa de Mauricio Pochettino sentiu a falta de Messi, que esteve ausente da convocatória por estar com gripe "Na semana passada, os adeptos do Paris SG assobiaram Messi. Como é que conseguem assobiar o melhor de todos os tempos? O jogador com mais assistências do campeonato? Hoje, sem Messi, a equipa não conseguiu criar nada", atirou à 'Amazon Prime'.Henry visou também a direção dos parisienses que, na sua opinião, "gere o clube como uma empresa". "Há uma falta de ligação entre o clube e o antigo PSG, os antigos adeptos. É gerido como se fosse uma empresa e não um clube. Precisam de voltar a encontrar uma ligação com a comunidade".Recorde-se que na semana passada, antes do triunfo frente ao Bordéus (3-0) , todos os jogadores da equipa da capital francesa foram assobiados durante o aquecimento e ao longo de toda a partida, à exceção de Mbappé.