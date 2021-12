Ibrahimovic aponta qual o melhor clube para Mbappé

Zlatan Ibrahimovic nunca teve problemas em falar sobre os seus colegas de profissão. Desta vez, em entrevista ao 'Corriere della Sera', o sueco abordou vários temas e falou acerca da relação que tem com vários jogadores."Aconselhei-o a ir para o Real Madrid, é verdade. Ele precisa de um ambiente mais estruturado como o que existe no clube 'blanco'. Mas depois também disse ao presidente do PSG que não devia vendê-lo", revela o avançado de 40 anos.O atual camisola 11 do AC Milan já passou pelo PSG, atual equipa de Mbappé e pelo Barcelona, eterno rival do aconselhado destino para o jogador francês.