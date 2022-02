Ida de Zidane para o PSG travada... pelo duelo com o Real Madrid na Liga dos Campeões

Mauricio Pochettino continua sem convencer no comando técnico do PSG e a eliminação da Taça de França diante do Nice veio complicar a situação do treinador argentino, que, a esta altura, poderia já não estar a orientar os parisienses.Segundo Julien Maynard, jornalista dos franceses da 'Telefoot', Zinedine Zidane poderia ser o atual treinador do PSG, isto se o emblema da capital francesa não tivesse duelo marcado com o Real Madrid nos 'oitavos' da Liga dos Campeões.Caso os parisienses sejam eliminados pelo Real Madrid na Champions, a chegada de Zidane a Paris será algo inevitável, de acordo com a mesma publicação. O futuro de Pochettino à frente do PSG está assim dependente do desfecho dessa eliminatória.