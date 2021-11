Imagem chocante: 'L'Équipe' mostra como ficou perna da jogadora do PSG após agressão com barra de ferro

Kheira Hamraoui, a jogadora do PSG que foi agredida no dia 4 deste mês por dois homens encapuçados, partilhou com o 'L'Équipe' uma foto do estado em que ficaram as suas pernas depois de ter sido espancada com uma barra de ferro.O jornal francês revela também o relato que a futebolista fez às autoridades sobre o que se passou naquela noite.Hamraoui - que está a receber tratamento psicológico - contou que o sucedido aconteceu muito perto da sua casa. Estava no carro com Aminata Diallo (companheira de equipa que chegou a ser detida como suspeita de ter ordenado o ataque) quando se aproximou uma carrinha. Dela saíram dois indivíduos com a cara coberta que começaram a gritar 'abre a porta, abre a porta'.A jogadora conta que os homens a retiraram do carro e que começaram a bater-lhe nas pernas com uma barra de ferro retangular, que apareceu do nada. "Tentei proteger-me com as mãos como pude", disse Hamraoui, que foi suturada com vários pontos na mão direita.Depois de largos minutos, que à jogadora pareceram meses, os homens foram embora. Segundo Aminata Diallo, tudo aconteceu muito rápido.As jogadoras alertaram a segurança do PSG, que conduziu Hamraoui ao hospital, onde foi suturada a algumas feridas, tendo-lhe sido recomendado vários dias de descanso.Recorde-se que nos últimos dias surgiram suspeitas de que a mulher de Eric Abidal poderia estar envolvida no ataque. O antigo futebolista teria tido uma relação amorosa com Hamraoui quando os dois estavam no Barcelona.