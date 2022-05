Imprensa espanhola 'apanha' Mbappé em Madrid com Hakimi

Kylian Mbappé está em Madrid e a presença do internacional francês colocou em sentido todos os meios de comunicação do país vizinho. De acordo com o 'Deportes COPE', o craque do Paris Saint-Germain encontra-se na capital espanhola para marcar presença num almoço com o amigo Achraf Hakimi, companheiro de equipa nos parisienses, num famoso restaurante localizado em Madrid.

Recorde-se que na quinta-feira o jornal francês 'Le Parisien' tinha avançado que Kylian Mbappé já teria acordado com o Paris SG a renovação de contrato, que colocaria o jovem entre os mais bem pagos do Mundo. Essa informação foi posteriormente contrariada pela mãe do próprio jogador, que em declarações ao diário espanhol 'Marca' assegurou que Kylian ainda não tinha renovado com o clube da capital francesa e que o Real Madrid continuava "a ser a primeira opção" do jogador.