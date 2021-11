Imprensa francesa revela mais pormenores sobre o caso da agressão a jogadora do PSG

Aminata Diallo é suspeita de ter organizado um ataque a Kheira Hamraoui , companheira de equipa e de posição no PSG, tendo sido detida esta quarta-feira. O caso tem feito correr muita tinta em França e esta quinta-feira a imprensa francesa revela mais pormenores sobre o mesmo.A médio, de 26 anos, prestou declarações na esquadra na noite de ontem e não se sabe ao certo onde passou a noite: se em casa ou na prisão. De acordo com o 'Le Parisien', a polícia investiga a rivalidade desportiva entre as duas jogadoras e ainda o percurso que Diallo fez na noite das agressões.Segundo o 'L'Équipe', Diallo deu boleia a Kheira Hamraoui e a Sakina Karchaoui para o bairro Yvelines, onde as duas protagonistas do caso vivem. Karchaoui foi a primeira sair da viatura. Á medida que se iam aproximando da casa de Hamraoui dois estranhos aproximaram-se e um deles puxou a mulher para fora do carro, antes de atacá-la com uma barra de ferro. O outro homem ameaçou Diallo, mas não lhe tocou. Vários minutos depois, os dois homens fugiram, deixando a vítima estendida no chão. Hamraoui foi depois levada para o hospital, onde teve de ser cozida com vários pontos nas pernas e nas mãos.Outro dado levantado pelo jornal francês é o de que as duas jogadores pertenciam ao mesmo grupo de amigos. Ainda que nunca se tenham cruzado na mesma equipa até o último verão, altura em que regressaram ao emblema de Paris, existe uma relação de amizada entre Diallo e Hamraoui. No verão de 2019, as duas fizeram uma viagem juntas ao México, já que não tinham sido convocadas para disputar o Mundial desse ano em França. Atualmente, vivem no mesmo bairro em Paris.Este triste caso não é o único a envolver tanto Aminata Diallo como Kheira Hamraoui, já que ambas são conhecidas por terem tido problemas nos seus anteriores clubes. "Diallo foi despedida há alguns anos do Lyon, após ameaçar fisicamente uma jogadora por insultos racistas", conta o 'L'Équipe'.Já Kheira também teve alguns confrontos. "Quando ela chegou em 2008 não era muito disciplinada. Houve alguns confrontos, mas nada sério", contou Hervé Didier, que a treinou no Saint-Étienne. Para além disso, a antiga jogadora do Barcelona esteve afastada da seleção francesa durante dois anos e meio, apesar de dar nas vistas no emblema da Catalunha.