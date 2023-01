Ingleses dizem que Mbappé pediu ao PSG para contratar mais um internacional português

Kylian Mbappé quer contar com Bernardo Silva no PSG, de acordo com o 'The Sun'. O internacional francês, que tem um papel cada vez mais influente no PSG após ter renovado em maio último, pretende voltar a jogar ao lado do internacional português, como aconteceu no Monaco, e vai incentivar o clube parisiense a avançar pelo jogador, de 28 anos, no verão.Contudo, Bernardo Silva tem contrato com o Manchester City até 2025, pelo que o emblema inglês só o deve deixar sair caso apareça uma grande oferta, segundo a mesma fonte.Recorde-se que o plantel do PSG conta já com quatro internacionais portugueses: Nuno Mendes, Danilo Pereira, Renato Sanches e Vitinha.