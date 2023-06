Insólito: Empresário deixa todos os seus bens em testamento em nome de Neymar

Neymar Jr. pode ver o seu património crescer nos próximos tempos - e nada se deve a um possível novo contrato milionário no futebol saudita ou noutro campeonato do Médio Oriente. Desde o Brasil, chega-nos a história de um empresário brasileiro de 30 anos que decidiu deixar todos os seus bens em testamento... em nome do craque do PSG.

"Tenho quase 31 anos, não estou muito bem de saúde e apercebi-me que não tenho ninguém a quem deixar as minhas coisas caso morra", começou por dizer o admirador de Neymar Jr., em declarações ao 'Metrópole', justificando o facto de escolher o brasileiro como beneficiário único do seu testamento: "Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele. Eu também sofro de difamação e a relação que ele tem com o pai faz-me lembrar a que eu tinha com o meu, que já faleceu. Mas, sobretudo, porque sei que ele não é nenhum caça-fortunas, algo que é um pouco raro nos dias que correm", disse.