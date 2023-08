Inteligência Artificial prevê época de Gonçalo Ramos no PSG: mais golos do que se tivesse ficado no Benfica

Previsão da 'Olocip' para Gonçalo Ramos

A Inteligência Artificial aplicada ao futebol permite aos clubes, dirigentes e treinadores terem uma previsão do que pode acontecer. Utilizada por vários profissionais no processo de contratações, fornece uma ideia do rendimento que um determinado jogador pode ter numa equipa em função das estatísticas recolhidas no passado e com a contextualização do ambiente que vai encontrar no novo emblema.A ' Olocip ', empresa de Inteligência Artificial aplicada ao futebol lançada por Estebán Granero, ex-médio do Real Madrid, utilizou a transferência de Gonçalo Ramos para fazer uma previsão do rendimento que o avançado terá com base nos pressupostos de uma equipa treinada por Luis Enrique. Um golo a cada 138 minutos e uma assistência a cada 577' no campeonato é a conclusão apresentada pelo algoritmo da 'Olocip' e que engloba dados do técnico, colegas de equipa e adversários, entre outras variáveis. E, claro, do próprio Gonçalo Ramos.A empresa estudou ainda qual teria sido o impacto de Gonçalo Ramos no Benfica se tivesse ficado para a época 2023/24. Aí, no campeonato, a previsão apontaria para um golo a cada 155 minutos e uma assistência a cada 893'. Ou seja, de acordo com a Inteligência Artificial, o algarvio marcará mais golos em França do que aqueles que faria em Portugal. Recorde-se que, na época passada, Gonçalo Ramos fez 27 golos (19 no campeonato).