Inter Miami de Beckham aponta baterias a Messi e até já fez os primeiros contactos

O Inter Miami de David Beckham está interessado em Lionel Messi, avança esta segunda-feira o portal 'The Athletic'. O clube da MLS já terá, inclusivamente, feito os primeiros contactos com o jogador e as negociações deverão continuar depois do Campeonato do Mundo.O avançado argentino termina contrato com o PSG no final da época e em janeiro pode assinar um pré-acordo com outro clube.Mas o Inter Miami não é o único interessado em Messi. O PSG quer renovar o contrato e, segundo já foi noticiado em Espanha, o Barcelona está também interessado no seu regresso.O jogador, de 35 anos, já marcou 12 golos e fez 13 assistências esta época, em 17 jogos realizados pelo clube francês.