«Isto é um insulto ao clube»: jogadores do Paris SG irritados com entrevista de Mbappé

Kylian Mbappé é a estrela maior do Paris SG, mas continua também a ser protagonista de polémicas. E nos últimos tempos os casos acumulam-se. O mais recente aconteceu este sábado, por conta de uma entrevista à 'France Football' , na qual o avançado falou da sua carreira e deixou várias frases fortes. Mas houve uma que se destacou das demais e provocou um alegado mal-estar no balneário do clube, já que o avançado considerou que jogar no clube da capital francesa provavelmente não o "ajuda muito" a fugir às críticas.Ora, segundo a RMC Sport, alguns elementos do plantel não gostaram nada dessas palavras e terão mesmo feito notar o seu desagrado a Nasser Al-Khelaïfi. Numa das mensagens, escreve a referida publicação, terá sido dito que estas palavras "são um insulto ao clube". A RMC Sport não diz quem são os jogadores que expressaram a sua opinião, mas deixa claro que dois deles são reforços.O próprio Al-Khelaïfi também terá considerado as declarações de Mbappé como "chocantes e uma falta de respeito para com todos os jogadores". Com mais uma polémica em mãos, o dono do Paris SG estará alegadamente já a questionar-se por que razão Mbappé, tendo esta opinião, não decide sair já do clube...