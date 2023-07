Já há acordo: Christophe Galtier deixa Paris SG a troco de 10 milhões de euros

Depois de muitos avanços e recuos, aí está o acordo: Christophe Galtier já não é treinador do Paris SG. Segundo o 'L'Equipe', as duas partes já chegaram a um entendimento para a rescisão contratual, que implicará o pagamento de uma indemnização entre 9 e 10 milhões de euros ao técnico e ao seu adjunto Thierry Oleksiak. O acordo ainda não foi assinado, mas está tudo já fechado para que o final de ligação aconteça.Este era o passo que faltava para que Luis Enrique fosse oficializado como novo técnico dos parisienses, algo que deve acontecer já na quarta-feira, numa conferência de imprensa agendada para as 13 horas no PSG Campus, em Poissy.