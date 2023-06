«Já nos chama pelo nome»: mulher de Sergio Rico detalha evolução do estado do guarda-redes

Uma semana após sair do coma induzido, Sergio Rico continua a melhorar a cada dia que passa e os sinais são os mais positivos. Em declarações esta segunda-feira, Alba Silva, mulher do guarda-redes do PSG, fez uma atualização sobre o estado de saúde do internacional espanhol, afirmando que o próprio reconhece o rosto e lembra os nomes dos seus familiares.

"Está a melhorar, pacientemente, mas passo a passo. Já nos chama pelo nome. Sabe perfeitamente quem somos, a memória está ótima. Espero que saia o mais rápido possível [dos cuidados intensivos]. Mas os médicos precisam de ter a certeza e ainda não decidiram. Confiamos neles", disse, citada por vários meios de comunicação.

Recorde-se que Sergio Rico está internado há quase um mês no Hospital Universitário Virgen del Rocio, em Sevilha, após ter sofrido um traumatismo cranioencefálico, a 28 de maio, na sequência de um acidente com um cavalo durante um dia de folga.