Já simularam a primeira época de Messi no Paris SG e o resultado (não) surpreende

Já é um clássico sempre que algo de muito significativo acontece no mundo do futebol e com a transferência de Leo Messi para o Paris SG não demorou muito a surgir a primeira simulação, feita com o recurso ao Football Manager 2021, da primeira temporada do argentino no clube francês - neste caso feita pelo jornal inglês 'Mirror'. E o resultado acaba por ser de certa forma... esperado.





O balanço da época de La Pulga

A tabela da Ligue 1

O onze base dos parisienses

Segundo esta simulação, La Pulga acaba com um total deemdisputadas. A maior parte dos golos foram apontados na Ligue 1 (28, mais 11 assistências), sendo que na Champions o argentino fica com apenas 5 golos e 2 assistências.Um registo modesto na prova mais importante da UEFA, mas que não impediu o Paris SG de conquistar esse e todos os outros troféus: Ligue 1, Supertaça, Taça de França e Taça da Liga francesa. No campeonato, refira-se, os parisienses acabam com 101 pontos, com 96 golos marcados e somente 16 sofridos, fruto de 33 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. São, naturalmente, campeões por larga margem, deixando o Lyon a... 26 pontos!Por outro lado, na Champions, o título foi conquistado numa final diante do Man. City, com um golo a ser marcado por Leo Messi, claro está. O argentino, refira-se, marcou quatro golos em finais nesta época simulada. Quanto ao trio de ataque, composto pelo argentino, Mbappé e Neymar, o registo de golos chega aos 92, aos quais se juntam ainda 55 assistências. Irá esta previsão confirmar-se?