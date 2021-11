Jamie Carragher: «O PSG nunca vai ganhar a Liga dos Campeões com Messi, está a passear...»

O Paris Saint-Germain voltou a não convencer em mais um jogo da Liga dos Campeões - perdeu por 1-2 na deslocação ao terreno do Manchester City na quinta jornada da fase de grupos - e as críticas voltaram a surgir.

Jamie Carragher, antigo internacional inglês e jogador do Liverpool, centrou as atenções em Lionel Messi, Neymar Jr. e Kylian Mbappé, afirmando que o trio ofensivo do PSG é composto por "três passageiros". Na opinião do ex-futebolista, os parisienses não têm "absolutamente nenhuma possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões".

"Nunca vão ganhar a Liga dos Campeões com Messi, está a passear. Levam três passageiros. Digamos que as quatro equipas que creio que podem vencer a Liga dos Campeões não têm um único passageiro. O PSG leva três, não tem absolutamente nenhuma possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões", começou por dizer o antigo futebolista, em declarações ao 'Paramount Plus'.

"Custa-me ainda mais ver Mbappé do que propriamente qualquer outro. Quase que consigo entender o Messi a um certo ponto, tem 34 anos, mas Mbappé tem 22. Deveria andar a sprintar desde trás e ajudar os seus companheiros de equipa contra uma equipa de topo como o Manchester City. Isso de andar a passear pelo campo não é para mim", continuou.

Sobre Pochettino, Carragher não tem dúvidas de que o treinador argentino tem de sair do clube francês o quanto antes. "Pochettino tem de sair do clube. Se tivesse a oportunidade de ir para o Manchester United, ia já amanhã mesmo. E digo isto por culpa das suas três estrelas", terminou.