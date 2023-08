Jardim ao lado de Mbappé

Responsável por lançar Mbappé na equipa principal do Monaco em 2015/16, Leonardo Jardim vai acompanhando à distância a novela em torno do futuro do internacional francês, que continua a treinar à parte no Paris SG por se recusar a renovar o contrato. Como um bom pai, só deseja que o seu antigo pupilo continue a desfrutar. "Tem de ser ele a tomar a decisão e a escolher o clube no qual tem mais possibilidades de ser feliz", disse o técnico português do Al-Rayyan (Qatar) aos espanhóis da ‘La Razón’.

Textor faz ‘descer’ o Lyon

Nos últimos dois dias, as ações do Lyon caíram 33% na sequência de uma OPA de John Textor, que detém agora 87,81% do clube. Esta operação foi sustentada com a ajuda da Iconic Sports, empresa de Jamie Dinan, um dos donos dos Milwaukee Bucks.